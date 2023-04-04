ما أسباب الانهيارات المتكررة للمباني في العراق؟ الجزيرة نت تستطلع آراء خبراء

2023/04/04 | 19:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، إذ سجل العراق خلال 24 ساعة انهيار 3 مبان قيد الإنشاء على رؤوس العاملين؛ في مشهد بات يتكرر كثيرا، وفي وقت رصد فيه الدفاع المدني وجود 2500 مبنى آيل للسقوط.

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