2023/04/04 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خير القوارير || ماحكم من يفطر عمداً ولمن يباح ؟ مع زينب الشيخلي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tCgFq7yzoxk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خير القوارير || ماحكم من يفطر عمداً ولمن يباح ؟ مع زينب الشيخلي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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