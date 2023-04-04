بغداد وأربيل توقعان اتفاقا لاستئناف تصدير النفط من كردستان العراق

2023/04/04 | 19:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق اتفاقا لاستئناف تصدير النفط من شمالي البلاد.

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