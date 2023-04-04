2023/04/04 | 19:57 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت شركة Rogers Communications Inc صفقة شراء Shaw Communications Inc بقيمة 26 مليار دولار بعد تلقي الموافقة النهائية من أوتاوا الأسبوع الماضي.يصفه الرئيس التنفيذي لشركة Rogers، توني ستافيري، بأنه يوم بالغ الأهمية لعملاء الشركة ويقول إنهم سيستفيدون من أحدث الخدمات وتقنيات الشبكات.أعطى وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ يوم الجمعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة روجرز للاتصالات تنهي صفقة استحواذ بقيمة 26 مليار دولار بعد موافقة الحكومة شبكة القيقب الدولية.

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