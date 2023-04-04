يونادم كنا: ليس هناك امة عراقية و الحكومة عبارة عن محاصصة و تم سرقة اصواتنا

2023/04/04 | 20:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك صرح رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية يونادم حنا لمؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية ان الأقليات العراقية كانت و لازالت تعاني من التعامل الحكومي معهم مؤكداً على ضرورة تطبيق الدستور العراقي الذي نص على المساواة و العدالة بين المواطنين العراقيين.و قال حنا ل”ايزيدي24″ ان،”المسيحية و الأيزيدية تفتقد الى الكثير و الكثير في العراق و …

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