الأمطار الاخيرة تعيد الحياة أهوار ميسان ومسطحاتها المائية

2023/04/04 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الكميات من المياه أسهمت في عودة الحياة.

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