نائبة سابقة توجز

2023/04/04 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوجزت النائبة وعضو اللجنة المالية السابقة، ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، ماوصفتها بـ"مخاطر الموازنة الثلاثية" التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب.

وقالت التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه “تكمن خطورة الموازنة الثلاثية في أسس تقديراتها وبناءها وفلسفة عمل الدولة و ايضا في التقديرات العالية لسعر برميل النفط فضلا عن التقديرات العالية للايرادات الاخرى مع اجمالي نفقات مرتفعة”.

وأقترحت ان "تكون الموازنة لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ في عام ٢٠٢٣ ،وممكن ان تكون ثلاثية فيما بعدها لكي تستطيع الحكومة من التهيئة ووضع الخطط و البرامج التفصيلية لمغادرة وضع التخصيصات في الموازنة الاستثمارية لما يسمى باستثمار المقاولين صوب الاستثمار الحقيقي الذي من خلاله ينفذ المستثمر المشروع بأمواله وليس بأموال خزينة الدولة".

وتابعت التميمي، أنه “بالمقابل سيتم تحقيق عدة أهداف اولها : تحقيق المنفعة للدولة من خلال الحصول على نسبة من الايرادات فضلا عن الضرائب وثانيهما : تنشيط القطاع الخاص وتشغيل الايدي العاملة وتقليل البطالة وثالثهما : تحقيق منفعة للمواطن من خلال توفير خدمات سريعة له وبجودة عالية فضلا عن السرعة ورابعهما : تقليل الفساد وهدر المال العام".

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