إيقاف مؤقت للدوري الممتاز واجتماع مهم للاتحاد الليلة

2023/04/04 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن توقف جديد للدوري الممتاز.

وأكدت اللجنة: "بعد انتهاء الجولة 23 يوم 9 أبريل/نيسان الجاري سيتوقف الدوري الممتاز حتى يوم 24 من الشهر ذاته".

وصدر هذا القرار من أجل إقامة مباريات ثمن نهائي كأس العراق، التي ستجرى يومي 13 و14 أبريل نيسان.

وكانت قرعة ثمن نهائي كأس العراق أسفرت عن مواجهات قوية: القوة الجوية والشرطة، والزوراء مع نفط البصرة، ودهوك ضد الطلبة.

كما سيواجه أربيل فريق نفط الوسط، ويلعب نفط ميسان أمام كربلاء، بينما سيلتقي أمانة بغداد فريق الكرخ.

ويواجه الحدود منافسه الشرقاط، فيما سيحل المصافي ضيفا على فريق البحري.

وسيجتمع الاتحاد العراقي مساء اليوم لبحث عدة ملفات مهمة، أبرزها فترة توقفات الدوري الممتاز وتضارب المواعيد مع الاستحقاقات المقبلة للمنتخبات.

وإضافة إلى ذلك سيناقش برنامج إعداد أسود الرافدين لنهائيات كأس آسيا المقبلة، والتحضيرات لاستضافة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في يونيو/حزيران المقبل بمدينتي بغداد وكربلاء.

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