البنكان المركزي والدولي يبحثان تطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق

2023/04/04 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مع ممثل البنك الدولي والمكلف بإعداد مشروع تقييم القطاع المالي في العراق سيد مهدي حسن والوفد المرافق له إصلاح القطاع المصرفي في البلاد.

وذكر بيان لاعلام البنك تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء عرض ملخصٍ عن تقرير برنامج الاصلاح المالي في العراق، وتعزيز التعاون الثنائي، وبحث اصلاح القطاع المصرفي العراقي لاسيما الحكومي الذي يمثل 80% من القطاع المصرفي اجمالاً، فضلاً عن اعتماد الحوكمة المؤسساتية وتنظيم هيكلية المؤسسات المصرفية".

وناقش الطرفان "فرص تطوير تقنية المعلومات في قطاع المصارف الحكومية واستخدام الأنظمة المصرفية الشاملة في مصرفي الرشيد والرافدين".

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