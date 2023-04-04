2023/04/04 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعدت النائبة عن الإطار التنسيقي، زهرة البجاري، اقرار سلم الرواتب الجديد في هذه السنة متوقعة ان يرحل إلى السنة المقبلة.

وقالت البجاري لـ(بغداد اليوم)، ان :"اللجنة الحكومية إلى الآن لم تكمل التفاصيل النهائية بشأن سلم الرواتب النهائية وكان آخر اللقاءات مع اللجنة اللجنة القانونية النيابية وتم التباحث بشأن الملف وآليات تعديله".

وبينت، ان "الأمر يحتاج الى تصويت مجلس الوزراء بغية ارساله للبرلمان ورغم اننا ندفع باتجاه سرعة ارسال السلم لكن المعطيات تؤشر عدم تمريره بهذه السنة".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قال أمس، أن "تعديل سلم الرواتب حالياً بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة".

وأشار الى "تعديل سلم الرواتب هو قانون منفصل ولا علاقة له بالموازنة اطلاقاً" معربا عن أمله "من مجلس الوزراء الإسراع في المصادقة على سلم الرواتب وتطبيقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إعلان مُحبط للموظفين".. برلمانية: تأجيل سلم الرواتب الجديد للعام المقبل- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إعلان مُحبط للموظفين".. برلمانية: تأجيل سلم الرواتب الجديد للعام المقبل- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).