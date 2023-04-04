الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الحشد الشعبي الكترونيا

2023/04/04 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق الدفعة الثالثة من سلف الحشد الشعبي الكترونيا .

وقال بيان المكتب الاعلامي للمصرف، وتلقته (بغداد اليوم)، انه "تم صرف الدفعة الثالثة من سلف الحشد التي تبدا من(5) مليون ولغاية (52) مليون".

واضاف البيان، ان "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".

ولفت البيان الى ان "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".

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