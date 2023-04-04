ناصر الغنام يحدد موعد مقابلة المتقدمين على الدورة 113 للكلية العسكرية

2023/04/04 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس الكلية العسكرية الفريق الركن ناصر الغنام، موعد مقابلة طلاب الدورة 113.

وقال غنام في تدوينة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، انه قريبا يتم الاعلان عن موعد مقابلة الطلاب المتقدمين للدورة 113 الكلية العسكرية.

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