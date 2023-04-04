"لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا".. ترامب يبلغ مقر محاكمته في نيويورك

2023/04/04 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب إلى مقر محاكمته في مانهاتن بنيويورك، ظهر الثلاثاء، والتي من المقرر أن يستمع فيها للائحة الاتهام الموجهة ضده.

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