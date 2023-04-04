ترامب يصل محكمة مانهاتن في نيويورك للمثول أمامها

2023/04/04 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / يغادر موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مكان سكنه “برج ترامب” متوجها إلى محكمة نيويورك حيث سيصبح رسميا أول رئيس أمريكي في التاريخ يواجه اتهامات جنائية.وسيمثل الرئيس ترامب أمام محكمة مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع الماضي.ومن المقرر أن ترافق […]

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