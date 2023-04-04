2023/04/04 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، إنجاز زراعة وتأهيل 380 دونما ضمن مناطق قاطع بلدية الرشيد جنوبي العاصمة، مبينة أن ذلك جاء تنفيذا لخطة زيادة المساحات الخضراء.وذكرت الأمانة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لزيادة المساحات الخضراء..



امانة بغداد تزرع 380 دونماً جنوب بغداد المركز الخبري الوطني.

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