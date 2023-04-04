2023/04/04 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى مقر محكمة مانهاتن في نيويورك، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة جنائية في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.ومن المقرر أن يستمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد احتجازه لمحاكمته..



ترامب: مثولي أمام المحكمة سريالي المركز الخبري الوطني.

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