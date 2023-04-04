برلماني يُشخصّ أسباب توقيع الاتفاق بين بغداد واربيل

2023/04/04 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخص عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، اليوم الثلاثاء، أسباب توقيع الاتفاق بين بغداد واربيل على استئناف تصدير النفط من كردستان، وفيما حذر الإقليم من مخالفة الاتفاق.

وقال الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “أسباب عديدة دفعت إقليم كردستان الى توقيع اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن تصدير النفط مرة أخرى الى تركيا”.

وأضاف، أن “أحد الأسباب يتمثل بمسودة الموازنة والتي تتضمن فقرات تخص تصدير النفط، والذي يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً ومن ضمنهن 400 الف برميل من النفط في إقليم كردستان، والتي تكون وارداتها للحكومة المركزية، مقابل تسليم حصصهم المالية من الموازنة”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “الفترة السابقة شهدت أيضا، اتفاقاً بين حكومتي بغداد واربيل على ضرورة حل المشاكل العالقة والتي تتمحور جميعها حول تصدير النفط والايرادات المالية”.

وبين الموسوي، أن “السبب الأخر يدور حول قرار محكمة التحكيم الدولية، والتي اقرت توقيف تصدير النفط من كردستان الى تركيا، والذي اعقبه زيارة الوفد الكردي الى وزارة النفط وعقد الاجتماعات لحل هذه المسالة”.

وأكد النائب، أن “اقليم كردستان من المتوقع أن يلتزم بالاتفاق الأخير ويقوم بتسديد المبالغ المفروضة عليه الى بغداد، والا سيتم قطع مستحقاتهم المالية الموجودة في الموازنة”.

وشهدت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق رسمي بين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني من اجل حسم ملف تصدير النفط عبر حقول الاقليم من خلال سومو”.

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