ترامب رهن الاعتقال.. ويعلق: لا أصدق ان هذا يحدث بأمريكا

2023/04/04 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسه إلى السلطات اليوم الثلاثاء للمثول أمام قاض في محكمة مانهاتن بمدينة نيويورك، حيث يواجه اتهامات جنائية، وهذه سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة.

وبثت وسائل الإعلام لقطات مباشرة لوصول الرئيس السابق إلى مجمع المحاكم الجنائية في مانهاتن وسط استنفار أمني مشدد.

وصار ترامب محتجزا من قبل السلطات، حيث ستؤخذ بصماته قبل مثوله أمام القاضي.

وبالفعل مثل ترامب أمام المحكمة بعد احتجازه.

وفي أول تعليق له قال ترامب :”سيعتقلونني ولا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا” واصفاً “مثوله أمام المحكمة بـ”السريالي”.

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