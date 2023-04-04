شاهد بالفيديو.. العراق يوقع الاتفاق التاريخي بين بغداد وأربيل.. و امريكا تعتقل ترامب | الحصاد الاخباري

2023/04/04 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KFIiO-GimdA

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