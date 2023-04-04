القبض على 10 تجار ومروجين للمواد المخدرة في كربلاء

2023/04/04 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على 10 تجار ومروجين للمواد المخدرة بمناطق متفرقة في كربلاء المقدسة.

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