2023/04/04 | 21:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lr6BfZ2j7lg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يشيد باتفاق استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يشيد باتفاق استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).