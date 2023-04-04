2023/04/04 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن

في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي

السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال

بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة

المحكمة.

ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى

مكتب المدعي الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).