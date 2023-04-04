2023/04/04 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية

باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، عن 4

بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين

الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم

كردستان حول تصدر النفط.

وقال العوادي، إن الاتفاق تضمن 4 بنود

أساسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة العراق تكشف 4 بنود أساسية لاتفاق تصدير النفط مع إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة العراق تكشف 4 بنود أساسية لاتفاق تصدير النفط مع إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).