الهجرة تعلق على تشكيل لجنة حكومية لمراجعة أملاك المسيحيين

2023/04/04 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة سجلات الاملاك العقارية للمكون المسيحي والمكونات الأخرى.

وقالت جابرو في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) إن "مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة سجلات الاملاك العقارية للمكون المسيحي والمكونات الاجتماعية الأخرى".

واضافت ان "تشكيل اللجنة خطوة مهمة من قبل رئيس المجلس محمد شياع السوداني والوزراء والتي تعبر عن حرصهم على دعم المكون المسيحي والكونات الأخرى".

أدناه نص التغريدة:

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