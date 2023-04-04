تفاصيل المكالمة الهاتفية بين السوداني ومسعود بارزاني

2023/04/04 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووصف بارزاني خلال الاتصال توقيع الإتفاق بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن صادرات النفط بـ"الخطوة التاريخية" مثنياً على جهود السوداني في حل القضايا العالقة وإنجاح هذا الإتفاق".

وقال بارزاني بحسب بيان لمكتبه :"إذا كانت هناك نوايا حسنة وإرادة لحل القضايا فسيكون حلها سهلاً وممكناً" معرباً عن أمله في أن "تصبح هذه الإتفاقية بوابة للشروع في حل جميع القضايا والإشكاليات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية".





وخلال المحادثة الهاتفية ذاتها كرر بارزاني دعمه لجهود وخطوات رئيس الوزراء.

ووقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب التوقيع على الاتفاق ببغداد اليوم، أن الاتفاق مهم لجميع العراقيين، لافتاً إلى أن السوداني راعى جميع العراقيين في الاتفاق الذي سيشكل الأساس لقانون الموازنة وستنعكس أسسه في قانون النفط والغاز.

من جهته، أكد السوداني، أن الاتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، مشيراً إلى حرص الحكومة عدم زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة.

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