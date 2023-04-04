الجواهري يكشف خسارة العراق جراء الاستمرار بحرق الغاز المصاحب

2023/04/04 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الثلاثاء، عن حجم خسارة العراق جراء الاستمرار بحرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية، فيما اكد ان استثمار العراق للغاز المصاحب سيعود على البلد بجدوى اقتصادية كبيرة.

وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “خسارة العراق تقدر بـ مليار ونصف دولار سنويا جراء الاستمرار بحرق الغاز المصاحب من الحقول النفطية العراقية”، لافتا الى ان “الكمية التي يتم حرقها حاليا تقدر بـ 1500 قدم مكعب قياسي من الغاز”.

وتابع، ان “استثمار الغاز المصاحب سيفتح العديد من الافاق للعراق ابرزها الطاقة النظيفة وفتح الصناعات الجديدة التي يحتاجها البلد في الفترة الحالية من اجل تقليل الاعتماد على عائدات النفط”، لافتا الى ان “هنالك الكثير من الحقول الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز يجب استكشافها والعمل على استثمارها”.

وبشأن العوائد الاقتصادية التي سيحصل عليها العراق في حال بدأ استثمار الغاز المصاحب، يبين الجواهري ان “هنالك جدوى اقتصادية كبيرة تستدعي لاستثمار الغاز الذي يستمر حرقه الان من اجل كسب جميع الأموال التي يسرها العراق الان، فضلا عن دخول البلد بقوة الى السوق العالمية بالنسبة للدول المصدرة للغاز”.

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