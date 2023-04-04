2023/04/04 | 22:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9woofc3Dg0g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. ناشطون ومثقفون يباركون اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. ناشطون ومثقفون يباركون اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).