تقرير أممي: نحو مليون شخص اختفوا في العراق على مدى نصف قرن

2023/04/04 | 22:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى مليون شخص "اختفوا" في العراق على مدى نصف قرن مضى.

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