ترامب يغادر قاعة المحكمة بعد الإفراج عنه على ذمة القضايا الجنائية “فيديو”

2023/04/04 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، وبحسب شبكة CNN، سيؤجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق.وبعد مغادرة ترامب للمحكمة، من المتوقع أن يتوجه موكبه مباشرة إلى مطار لاغوارديا في رحلة العودة على متن طائرته الخاصة إلى مار-إيه-لاغو، حيث سيدلي بتصريحات للصحافة.وقالت CNN: […]

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