ترامب يغادر المحكمة.. وترقب لخطاب أمام أنصاره في فلوريدا

2023/04/04 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قاعة محكمة مانهاتن في نيويورك، الثلاثاء، بعد انتهاء وقائع جلسة وجه له خلالها الادعاء العام رسميا 34 تهمة.

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