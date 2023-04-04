لماذا الاصوات المعتدلة لا تاخذ استحقاقها الاعلامي؟

2023/04/04 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الاصوات المعتدلة هي صوت العقل المنصف

لما يجري من احداث وهذا العقل قد يكون

اسلامي ، سياسي ، علماني ، مسيحي ، يهودي

، بلا دين ، المهم انه ينظر الى الانسان

انه انسان ، لا يميل الى م

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