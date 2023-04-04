2023/04/04 | 23:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرور العامة تعلن تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات وإجازات السوق إلى 50 بالمئة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5ufmQVZEFbM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرور العامة تعلن تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات وإجازات السوق إلى 50 بالمئة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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