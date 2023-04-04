2023/04/04 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن طهران عينت سفيرا جديدا لها لدى دولة الإمارات، وذلك بعد 8 سنوات من شغور المنصب.وذكرت وكالة “إسنا” للأنباء، نقلا عن مصادر لها، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعين سفيراً جديدا لها في الإمارات المركز الخبري الوطني.

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