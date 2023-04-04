2023/04/04 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، توقيعها عقداً مع شركة صينية لتطوير محطة المنصورية الغازية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “في طور تنفيذ الخطة الإستراتيجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتطوير محطة المنصورية..



الكهرباء توقع عقداً مع شركة صينية المركز الخبري الوطني.

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