2023/04/04 | 23:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صرح المدعي العام لمحكمة مانهاتن، ألفين براف، ان ترامب نشر...

ظهرت المقالة الادعاء العام: ترامب نشر تهديدات على مواقع التواصل بالموت والدمار أولاً على المسلة.

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