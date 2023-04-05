السوداني يوعز بتخفيض رسوم تسجيل المركبات ومنح اجازات السوق (فيديو)

2023/04/05 | 00:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز رئيس الوزراء محمد السوداني،

الاربعاء، بتخفيض (50) بالمئة من رسوم

تسجيل المركبات ومنح اجازات السوق بناء

على مقترحات قدمت من مديرية المرور

العامة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية

المرور العا

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