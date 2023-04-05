ملاك وزارة التربية (940) الف تدريسي ...الكرعاوي: سياسة التوظيف في العراق تشهد فوضى وتخبط

2023/04/05 | 00:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس نقابة المعلمين في كربلاء

المقدسة ان سياسة التوظيف في العراق

وخاصة في المجال التربوي تشهد فوضى

وتخبط بعد ادخال (307) الف وظيفة جديدة

لترتفع ميزانية الرواتب بالعراق الى (60)

تريليون دينار.

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