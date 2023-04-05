القوة الجوية يتمسك بصدارة دوري الكرة الممتاز بعد الفوز على كربلاء بهدفين لهدف.

2023/04/05 | 00:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي القوة الجوية على نادي كربلاء

بهدفين لهدف واحد في مباراة دوري

الممتاز لكرة القدم والتي جرت على ملعب

كربلاء الدولي مساء اليوم الثلاثاء

وبهذه النتيجة تمسك القوة الجوية

بصدارة دوري الكرة الممتا

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