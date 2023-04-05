2023/04/05 | 00:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يفتتح بناية دائرة القطاع الخاص ويؤكد على دعم برامجها والياتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/05 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يفتتح بناية دائرة القطاع الخاص ويؤكد على دعم برامجها والياتها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يفتتح بناية دائرة القطاع الخاص ويؤكد على دعم برامجها والياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).