الكهرباء توقع عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية

2023/04/05 | 00:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، توقيعها عقداً مع شركة صينية لتطوير محطة المنصورية الغازية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في بيان ، انه "في طور تنفيذ الخطة الستراتيجية التي رسمها عناية وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، والتي تعتزم ضغط النفقات التشغيلية ، وتقليل الاعتماد على الوقود والغاز بتشغيل محطات الانتاج ، وتحقيق زيادة في الطاقات الإنتاجية لمواكبة الطلب ، وقعت وزارة الكهرباء ممثلة بالشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى ، عقداً ضمن ( الاتفاقية الأطارية العراقية _الصينية ) مع شركة شنغهاي الصينية ، لانشاء ونصب وحدات الدورة المركبة بمحطة كهرباء المنصورية الغازية ، بواقع وحدتين توليديتين وبطاقة( ٣٦٢ ميكا واط )" .وأضاف، ان "هنالك مشاريع واعدة لنصب الدورات المركبة بمحطة القدس الغازية وذي قار والسماوة المركبتين وغيرها من المحطات الغازية ،كما ان العمل جاري مع وزارة النفط لتشغيل الوحدة الثانية بمحطة عكاز وعلى الغاز الوطني الحر ".من جهته اوضح مدير عام الشركة العامة لانتاج الوسط علي احمد الساعدي ، ان "توجيهات الوزير ، وخطوات الوزارة كانت جدية ومتسارعة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب بتوليد الطاقة ، ويجري العمل على اعداد الموديلات والدراسات الكاملة للتهيؤ لتوقيع مشاريع اخرى" .يذكر ان وحدات الدورة المركبة ذات جدوى اقتصادية تعتمد بتشغيلها وانتاجها على حرارة وحدات الدورة البسيطة ، وهي مدعاة للحد من التلوث البيئي والاحتباس الحراري كما ضغط الكلف".

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