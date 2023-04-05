الجوية يعود للصدارة في ختام الجولة 22 من الدوري الممتاز

2023/04/05 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استعاد فريق القوة الجوية، صدراته للدوري الممتاز بفوزه على مضيفه كربلاء 2-1 مساء الثلاثاء في منافسات الجولة 22 من عمر الدوري.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله سجاد رعد د 34 من عمر الشوط الأول، لكن الصقور لم يمهلوا كربلاء طويلاً عندما جاء التعادل بعد دقيقة واحدة بتوقيع نجم الفريق شريف عبد الكاظم د 35 لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

وبعد مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني سجل محترف الجوية فرينكي انتبوك هدف الفوز لفريقه د 60 ليستعيد الصقور صدارة الدوري برصيد 47 نقطة.

في المقابل وفي ختام جولة الدوري فاز أربيل بثلاثية على نفط ميسان (3-1).

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