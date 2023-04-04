2023/04/05 | 00:30 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، أن طهران عينت سفيرا لدى الإمارات لأول مرة منذ ثماني سنوات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: طهران تعين سفيرا لدى الإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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