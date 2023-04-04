وسائل إعلام: طهران تعين سفيرا لدى الإمارات

2023/04/05 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، أن طهران عينت سفيرا لدى الإمارات لأول مرة منذ ثماني سنوات.

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