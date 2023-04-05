لأول مرة منذ 8 سنوات.. إيران تعين سفيرًا جديدًا في الإمارات

2023/04/05 | 00:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تعيين رضا أميري سفيرًا جديدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الثلاثاء.

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