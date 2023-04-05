الزراعة النيابية: قرار الحكومة بمنع تداول المعلومات المائية غير مناسب

2023/04/05 | 00:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، قرار الحكومة بمنع تداول المعلومات المتعلقة بالواقع المائي بـ”غير المناسب”.

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الدوافع التي تقف وراء اصدار مثل هكذا قرار قد ترتبط بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاخيرة الى تركيا، وربما تمخضت الزيارة عن تفاهمات اولية مع انقرة، والتي من شأنها ان تساهم بزيادة الاطلاقات المائية”، مبينا أن “هذا الملف يرتبط بمفاوضات العراق مع الجانبين التركي والايراني، وهو مسؤولية الحكومة حصرا”.

ويرى مخيف بان “قرار منع تداول المعلومات المائية، قد تراه الحكومة يساهم بنتائج ايجابية ويدفع بمعالجة ازمة المياه”، لافتا الى ان “القرار كان يجب ان لا يصدر ابداً، فهو غير مناسب”.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، والتي يرأسها السوداني، اصدرت قراراً اعتبرت فيه المعلومات المتعلقة بالواقع المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة.

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