2023/04/05 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم -
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المالكي: خلال أسبوعين ستتم السيطرة على الدولار
المالكي: سأحمل السلاح كلما تكررت صورة التعرض للدولة وهيبتها ونظامها
المالكي: السفيرة الأميركية وبلاسخارت تتحركان خارج الدائرة المسموحة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: خلال أسبوعين ستتم السيطرة على اسعار صرف الدولار - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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