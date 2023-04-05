المالكي: خلال أسبوعين ستتم السيطرة على اسعار صرف الدولار - عاجل

2023/04/05 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

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المالكي: خلال أسبوعين ستتم السيطرة على الدولار

المالكي: سأحمل السلاح كلما تكررت صورة التعرض للدولة وهيبتها ونظامها

المالكي: السفيرة الأميركية وبلاسخارت تتحركان خارج الدائرة المسموحة

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