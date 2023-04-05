بعد بوينغ.. النقل تتسلم آخر طائرة ضمن عقد إيرباص قريباً

2023/04/05 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، عن قرب تسلمها طائرة إيرباص، خلال المدة القليلة المقبلة، وذلك بعد تجهيزها مؤخراً بأربع طائرات حديثة من طراز بوينغ.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي في تصريح صحفي، إنَّ :"الوزارة تتجه لرفد الأسطول الجوي خلال المدة القليلة المقبلة بطائرة إيرباص من طراز A220 ضمن الخطة التي أعدتها للنهوض بالأسطول الجوي ورفده بالطائرات الحديثة".

وأوضح، أنَّ "الاتفاق المبرم مع شركة إيرباص يتضمن تجهيز خمس طائرات من هذا الطراز، حيث تم تسلم أربع منها خلال المدة الماضية، وتعد هذه الطائرة الأخيرة التي سيجري توريدها".

وبين الصافي، أنَّ "الوزارة لديها حرية الاختيار في تجديد العقد المبرم مع الشركة بعد تسلم الطائرات المتفق عليها ضمن العقد المبرم".

وذكر أنَّ "عدد الطائرات المتفق عليها مع شركة بوينغ، 26 طائرة تنقسم على 16 من طراز B737-8 MAX وقد تم تسلم أربع منها، أما الطراز الآخر فهو B787 المعروفة بالدريملاينر وعددها 10 طائرات، من المؤمل تسلم طائرتين خلال هذا العام على أن يتم إكمال البقية تباعاً مع الماكس حتى عام 2027".

وأشار إلى، أنَّ "عدد طائرات الخطوط الجوية يبلغ 38 طائرة من مختلف الطرازات الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى" منوها إلى "العمل لرفد الأسطول الجوي بـ31 طائرة حديثة وصولاً إلى العام 2027".

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