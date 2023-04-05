2023/04/05 | 01:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، مصرع استاذة جامعية بحادث سير شمال ميسان وذكر المصدر لايرث نيوز، ان “رئيسة قسم تقنيات التحليلات الطبية في جامعة الامام الصادق الدكتورة وفاء رحيم، لقيت حتفها نتيجة حادث سير، وانقلاب عجلتها على طريق السريع شمال محافظة ميسان”.

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