احداث نيسان.. السوداني يجتمع بالحلبوسي: لا خلافات كما نشرت وسائل اعلام

2023/04/05 | 01:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الثلاثاء 4 نيسان 2023 السوداني يجتمع بالحلبوسي: لا توجد خلافات كما...

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السوداني يجتمع بالحلبوسي: لا خلافات كما نشرت وسائل اعلام أولاً على المسلة.

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