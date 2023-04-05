2023/04/05 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الادعاء في قضية "شراء الصمت" المتهم فيها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لائحة اتهامات من 34 بند، بحق الرئيس الذي دفع ببراءته من كل التهم قبل أن يغادر قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تزوير سجلات تجارية ومدفوعات لامرأتين".. أبرز بنود لاتحة اتهام ترامب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تزوير سجلات تجارية ومدفوعات لامرأتين".. أبرز بنود لاتحة اتهام ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).