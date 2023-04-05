صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬يعقد‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬اتفاق‭ ‬منع‭ ‬الازمات

2023/04/05 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون وافق‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اتفاق‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خط‭ ‬الائتمان‭ ‬المرن،‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬لأغراض‭ ‬منع‭ ‬وقوع‭ ‬الأزمات،‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬ملايير‭ ‬ملیار‭ ‬دولار‭.‬ وأوضحت‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬مؤهل‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الائتمان‭ ‬المرن‭ […]

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