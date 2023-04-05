2023/04/05 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط – عبدالحق بن رحمون وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بداية هذا الأسبوع على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملايير ملیار دولار. وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان صدر في واشنطن، أن المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يعقد مع المغرب اتفاق منع الازمات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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